El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de febrero

El día de hoy, 7 de febrero de 2026, Meaño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 9 grados , lo que puede resultar en una sensación de frío, especialmente con la humedad relativa que alcanzará el 76% al inicio del día.

A medida que avance la jornada, la temperatura podría experimentar ligeras variaciones, manteniéndose entre los 8 y 10 grados . La humedad aumentará, alcanzando picos del 94% en las horas de la tarde, lo que podría contribuir a una sensación de incomodidad para aquellos que se encuentren al aire libre.

La probabilidad de precipitación es alta, con un 100% de posibilidad de lluvias en los periodos de la mañana y la tarde. Se anticipa que la precipitación acumulada podría llegar a 0.1 mm en la mañana y hasta 4 mm en la tarde, lo que indica que las lluvias podrían ser más intensas en ese momento. Los ciudadanos deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente resbaladizas en las calles.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte a una velocidad de 35 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 57 km/h. Este viento fresco puede hacer que la sensación térmica sea aún más baja, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir. Durante la mañana, el viento será más moderado, pero se intensificará a medida que avance el día, especialmente en la tarde.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 80% de posibilidad en las primeras horas del día y un 70% en la tarde. Esto sugiere que los residentes de Meaño deben estar atentos a posibles tormentas eléctricas, que podrían acompañar a las lluvias.

En resumen, el día en Meaño se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias intermitentes y un viento fuerte. Se aconseja a la población que tome precauciones al salir y que esté atenta a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

