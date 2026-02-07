El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de febrero

El día de hoy, 7 de febrero de 2026, Marín se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan así durante gran parte del día. La temperatura oscilará entre los 8 y 10 grados , lo que puede resultar en un ambiente fresco, especialmente en las horas más tempranas.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día. Se anticipa que las lluvias sean ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.2 mm en las primeras horas y hasta 3 mm en las horas centrales de la tarde. Esto sugiere que, aunque las lluvias no serán intensas, es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

En cuanto a la humedad relativa, se espera que se mantenga elevada, rondando entre el 74% y el 95% a lo largo del día. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se aconseja vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que alcanzarán hasta 25 km/h en las primeras horas, disminuyendo ligeramente a lo largo del día. Las rachas de viento podrían ser más intensas, especialmente en las zonas costeras, donde se podrían registrar ráfagas de hasta 54 km/h. Esto podría generar un ambiente algo ventoso, lo que sumado a la lluvia puede hacer que las condiciones se sientan más frías.

A medida que avance la tarde, la probabilidad de tormentas se mantendrá alta, con un 90% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para posibles tormentas eléctricas, aunque se espera que las lluvias sean en su mayoría ligeras.

En resumen, el día en Marín se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvias y tormentas. Es un día ideal para actividades en interiores, y se recomienda precaución si se planea salir, especialmente en las horas de mayor inestabilidad meteorológica.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-06T21:02:13.