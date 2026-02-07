El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de febrero

El día de hoy, 7 de febrero de 2026, Lalín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan similares durante la mayor parte del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque estas serán en su mayoría ligeras.

Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 5 grados durante la mayor parte del día. Sin embargo, la sensación térmica podría ser un poco más baja, especialmente en las primeras horas, donde se prevé que se sienta como 1 grado. A medida que avance el día, la sensación térmica podría variar, alcanzando hasta 2 grados en algunos momentos, lo que sugiere que es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 21 y 40 km/h. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas, alcanzando hasta 50 km/h en las horas de mayor actividad. Esto podría generar una sensación de frío adicional, por lo que es aconsejable tener en cuenta la velocidad del viento al salir.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 80% de posibilidad en las primeras horas del día, disminuyendo a un 50% en la tarde. Esto sugiere que, aunque las lluvias serán ligeras, podrían acompañarse de tormentas ocasionales, especialmente en las horas centrales del día. A medida que se acerque la tarde, la probabilidad de tormentas se mantendrá, aunque con una ligera disminución.

En resumen, el día en Lalín se presenta como uno de clima inestable, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. Las temperaturas frescas y el viento moderado a fuerte contribuirán a una sensación de frío, por lo que se recomienda a los habitantes que se preparen para un día de invierno típico, con la posibilidad de llevar paraguas y ropa adecuada para las condiciones climáticas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-06T21:02:13.