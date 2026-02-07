El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en A Illa de Arousa según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 7 de febrero de 2026, A Illa de Arousa se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una alta probabilidad de tormentas y lluvias escasas. La situación atmosférica sugiere que los habitantes deben estar preparados para posibles precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia alcanza el 100% en varios periodos del día.
Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 8 y 11 grados . A primera hora, se registrarán 10 grados, descendiendo ligeramente a 9 grados en las horas centrales de la jornada. Este ambiente fresco, combinado con una humedad relativa que rondará el 82% al inicio del día y que podría aumentar hasta el 94% en la tarde, generará una sensación de frío que podría ser notable para quienes se encuentren al aire libre.
El viento soplará predominantemente del suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 35 km/h en las primeras horas. A medida que avance el día, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá en torno a los 14-21 km/h, lo que podría contribuir a un ambiente más incómodo, especialmente durante las tormentas. Las rachas más intensas se esperan en la tarde, cuando el viento del norte podría alcanzar velocidades de hasta 38 km/h.
La probabilidad de tormenta es alta, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, con un 90% de posibilidad de que se produzcan fenómenos tormentosos. Esto sugiere que los residentes deben estar atentos a las alertas meteorológicas y tomar precauciones si planean salir. Las lluvias, aunque escasas en algunos momentos, podrían ser más intensas en otros, con acumulaciones que podrían llegar a los 4 mm en las horas más críticas.
A medida que se acerque la tarde, el cielo permanecerá cubierto, y las condiciones de inestabilidad continuarán. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las zonas costeras. Por lo tanto, se recomienda a los conductores y a quienes realicen actividades al aire libre que extremen las precauciones.
En resumen, el día en A Illa de Arousa se presenta como un día de cielo cubierto, con altas probabilidades de tormenta y lluvia, temperaturas frescas y un viento notable. Es un día para mantenerse informado y preparado ante las condiciones cambiantes del tiempo.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-06T21:02:13.
