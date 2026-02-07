El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de febrero

El día de hoy, 7 de febrero de 2026, A Guarda se verá afectada por un tiempo mayormente nublado y húmedo, con una alta probabilidad de precipitaciones y tormentas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con temperaturas que rondarán los 11 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 94% en las horas de la tarde, lo que contribuirá a una sensación de frío y malestar.

A medida que avance la jornada, se espera que las condiciones meteorológicas se deterioren. A partir de las 6 de la mañana, la probabilidad de lluvia aumentará significativamente, alcanzando un 95% en las primeras horas y un 100% entre las 7 y las 1 de la tarde. Las precipitaciones serán escasas, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en la mañana y hasta 1 mm en las horas centrales del día. Sin embargo, la posibilidad de tormentas eléctricas también es alta, con un 80% de probabilidad en la mañana y un 90% en la tarde.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con rachas que oscilarán entre los 14 y 31 km/h, lo que podría generar una sensación térmica aún más fría. Las rachas máximas se prevén para la tarde, alcanzando hasta 76 km/h, lo que podría causar molestias y afectar la visibilidad en algunas áreas.

En cuanto a la temperatura, se mantendrá relativamente estable durante la mañana, con mínimas de 11 grados, pero descenderá a 9 grados en la tarde. Esta combinación de frío, viento y alta humedad hará que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

A medida que se acerque la noche, las condiciones seguirán siendo adversas, con cielos cubiertos y una probabilidad de lluvia que se mantendrá en torno al 100%. Las temperaturas nocturnas oscilarán entre los 9 y 10 grados, lo que sugiere que será un final de jornada fresco y húmedo.

Es recomendable que los habitantes de A Guarda tomen precauciones, especialmente si planean salir, ya que las condiciones climáticas pueden cambiar rápidamente. Llevar paraguas y abrigarse adecuadamente será esencial para enfrentar este día invernal.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-06T21:02:13.