El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de febrero

El día de hoy, 7 de febrero de 2026, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable probabilidad de tormentas y lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante la mayor parte del día. Las condiciones meteorológicas indican que, a partir del periodo de la mañana, se prevén tormentas acompañadas de lluvia escasa, especialmente en las horas centrales del día.

La temperatura oscilará entre los 7 y 10 grados , con un ligero descenso a medida que avance la tarde. En las primeras horas, se registrarán temperaturas alrededor de 10 grados, pero a medida que se acerque la tarde, se espera que la temperatura baje a 8 grados. La sensación térmica será similar, con valores que rondarán entre los 4 y 10 grados, lo que sugiere que la percepción del frío podría ser más intensa debido a la humedad y el viento.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que la lluvia será escasa en las primeras horas, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.1 mm. Sin embargo, a medida que avance el día, especialmente entre las 13:00 y las 19:00, se prevé un aumento significativo en la cantidad de lluvia, con acumulaciones que podrían llegar a 4 mm. La probabilidad de precipitación es del 100% durante estos periodos, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Gondomar experimenten lluvias a lo largo del día.

El viento también jugará un papel importante en las condiciones meteorológicas de hoy. Se espera que sople desde el norte y el noreste, con velocidades que alcanzarán hasta 37 km/h en las horas más activas. Esto podría generar ráfagas más intensas, especialmente en zonas expuestas. La combinación de viento y lluvia podría hacer que la sensación de frío sea más pronunciada, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente para enfrentar estas condiciones.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y aunque la probabilidad de tormentas disminuirá, las lluvias podrían continuar, aunque en menor medida. La temperatura se mantendrá en torno a los 8 grados, con una sensación térmica que podría descender a 4 grados. En resumen, se aconseja a los residentes de Gondomar que estén preparados para un día de clima inestable, con lluvias y viento, y que tomen precauciones al salir.

