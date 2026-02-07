El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de febrero

El día de hoy, 7 de febrero de 2026, A Estrada se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre la 1:00 y las 7:00, y de nuevo entre las 1:00 y las 7:00 de la tarde. Esto sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones de lluvia intermitente.

Las temperaturas se mantendrán estables durante el día, oscilando entre los 6 y 9 grados . A primera hora, se registrarán temperaturas de 7 grados, que se mantendrán similares hasta el mediodía. A medida que avance la tarde, se espera un ligero aumento, alcanzando hasta 9 grados en las horas centrales. Sin embargo, la sensación térmica será más baja, rondando entre los 2 y 6 grados, lo que indica que el frío se sentirá más intensamente debido a la humedad y el viento.

El viento soplará predominantemente del suroeste, con velocidades que alcanzarán hasta 20 km/h en las primeras horas, disminuyendo ligeramente a lo largo del día. Sin embargo, se prevén ráfagas que podrían superar los 40 km/h, especialmente en las horas de la tarde, lo que podría contribuir a una sensación de frío más aguda. Es recomendable que los ciudadanos se abriguen adecuadamente si planean salir.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 75% de posibilidad en las primeras horas del día, disminuyendo a un 55% entre las 7:00 y las 13:00. Sin embargo, la probabilidad de tormentas se incrementa nuevamente en la tarde, alcanzando un 90% entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que las condiciones podrían volverse más severas, y se aconseja a la población que esté atenta a los avisos meteorológicos.

En resumen, A Estrada experimentará un día mayormente cubierto con lluvias y tormentas, temperaturas frescas y un viento notable. Se recomienda precaución al desplazarse y estar preparados para cambios bruscos en el tiempo a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-06T21:02:13.