El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de febrero

El día de hoy, 7 de febrero de 2026, Cuntis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que las condiciones se mantengan así durante gran parte del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en intervalos específicos, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la posibilidad de lluvias intermitentes.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 7 y 9 grados . En las primeras horas, se registrarán mínimas de 7 grados, aumentando ligeramente a 8 grados en las horas centrales del día. La sensación térmica será un poco más baja, rondando entre 3 y 6 grados, lo que puede hacer que la percepción del frío sea más intensa, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que alcanzarán hasta los 21 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en ciertos momentos, especialmente en la tarde. A medida que avance el día, se espera que el viento disminuya ligeramente, pero aún se mantendrá en niveles que podrían resultar incómodos para quienes se encuentren al aire libre.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 80% en las primeras horas y un 65% en la tarde. Esto indica que, además de las lluvias, podrían presentarse tormentas eléctricas, lo que añade un elemento de precaución para quienes planeen actividades al aire libre. Es recomendable que los residentes de Cuntis tomen precauciones y eviten exponerse a situaciones que puedan ser peligrosas durante las tormentas.

A lo largo del día, se espera que las lluvias sean más intensas en ciertos periodos, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde se prevé que la acumulación de agua sea más notable. Las precipitaciones acumuladas podrían alcanzar hasta 4 mm, lo que podría generar charcos y condiciones resbaladizas en las calles.

En resumen, el tiempo en Cuntis para hoy será mayormente cubierto, con lluvias y tormentas, temperaturas frescas y un viento moderado. Se aconseja a la población estar atenta a las condiciones meteorológicas y tomar las precauciones necesarias para garantizar su seguridad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-06T21:02:13.