El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de febrero

El día de hoy, 7 de febrero de 2026, Catoira se verá afectada por un tiempo mayormente nuboso, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 9 grados . La sensación térmica, sin embargo, será un poco más baja, rondando los 6 grados, lo que puede hacer que el día se sienta más frío de lo que realmente es.

A medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad persista, con intervalos de muy nuboso y cubierto. Las precipitaciones comenzarán a ser más notorias en la tarde, con acumulados que podrían alcanzar hasta 4 mm en total. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Catoira experimenten lluvias en algún momento.

Las tormentas también son una posibilidad real, con un 75% de probabilidad en las primeras horas de la mañana y un 90% en la tarde. Esto sugiere que los ciudadanos deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, especialmente durante las horas pico de lluvia. Las ráfagas de viento, que provendrán del suroeste, alcanzarán velocidades de hasta 25 km/h, lo que podría generar una sensación de incomodidad, especialmente en combinación con la lluvia.

En cuanto a la temperatura, se espera que se mantenga estable durante el día, oscilando entre los 8 y 10 grados . Las temperaturas más frescas se sentirán en las horas de la tarde, cuando el termómetro podría bajar a 8 grados. La sensación térmica, debido a la combinación de viento y humedad, podría descender aún más, haciendo que la percepción del frío sea más intensa.

Es recomendable que los residentes de Catoira se preparen para un día de lluvia y viento, llevando paraguas y abrigos si planean salir. Las condiciones climáticas podrían afectar el tráfico y las actividades al aire libre, por lo que se aconseja precaución. A medida que se acerque la noche, la nubosidad se mantendrá, y las temperaturas seguirán descendiendo, cerrando el día con un ambiente fresco y húmedo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-06T21:02:13.