El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de febrero

El día de hoy, 7 de febrero de 2026, A Cañiza se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto, con tormentas que podrían generar precipitaciones de hasta 1 mm en el periodo matutino. La probabilidad de lluvia es del 100% entre las 01:00 y las 07:00, lo que indica que es muy probable que los residentes experimenten condiciones húmedas y posiblemente tormentosas.

A medida que avance el día, las lluvias continuarán, aunque con variaciones en la intensidad. En la franja horaria de 07:00 a 13:00, la probabilidad de tormenta se mantiene alta, alcanzando un 40%, lo que sugiere que podrían producirse episodios de tormenta aislados. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 5 y 6 grados , lo que puede generar una sensación térmica algo más baja, especialmente con la presencia del viento.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que alcanzarán hasta 21 km/h en las primeras horas del día, aumentando a 36 km/h. Durante la tarde, se prevé que el viento cambie a dirección este, con ráfagas que podrían llegar a los 48 km/h, lo que podría contribuir a una sensación térmica más fría. La combinación de viento y humedad puede hacer que las temperaturas se sientan más frescas de lo que realmente son.

En cuanto a la nieve, no se anticipa acumulación en A Cañiza, ya que las temperaturas se mantendrán por encima del umbral necesario para la formación de nieve. Sin embargo, la probabilidad de nieve es del 5% en las primeras horas del día, lo que indica que, aunque es poco probable, no se puede descartar completamente.

A lo largo de la tarde, las lluvias continuarán, con un total acumulado que podría alcanzar hasta 3 mm en las horas pico. La probabilidad de lluvia se mantendrá alta, especialmente entre las 19:00 y las 01:00, donde se espera que la actividad tormentosa sea más intensa. Los residentes deben estar preparados para condiciones de visibilidad reducida y posibles interrupciones en el tráfico debido a las lluvias.

En resumen, el día de hoy en A Cañiza se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, tormentas y lluvias, lo que requerirá que los habitantes tomen precauciones al salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-06T21:02:13.