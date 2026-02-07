El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de febrero

El día de hoy, 7 de febrero de 2026, Cangas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 8 y 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 96% en las horas más frescas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la jornada, se prevé que las condiciones meteorológicas se deterioren, especialmente entre las 01:00 y las 07:00 horas, donde la probabilidad de precipitación es del 100%. Durante este periodo, se espera que caigan entre 0.2 y 0.8 mm de lluvia, lo que podría generar charcos y un ambiente húmedo en las calles. Las tormentas serán una posibilidad real, con un 80% de probabilidad de tormenta en este intervalo.

A partir de las 07:00, la situación se mantendrá similar, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias escasas. La temperatura se mantendrá estable, rondando los 10 grados, mientras que el viento soplará desde el oeste a una velocidad de hasta 28 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría.

Entre las 10:00 y las 15:00 horas, la probabilidad de tormenta se reduce ligeramente, aunque aún se espera un 60% de posibilidad de tormentas. Las lluvias continuarán, con acumulaciones que podrían llegar a 2 mm en este periodo. La temperatura se mantendrá en torno a los 9-10 grados, y la humedad seguirá alta, lo que podría generar un ambiente incómodo para quienes se encuentren al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, la situación no mejorará significativamente. Entre las 16:00 y las 19:00 horas, la probabilidad de lluvia se mantendrá alta, con un 90% de posibilidad de tormentas. Las precipitaciones podrían alcanzar hasta 1 mm, y el viento del norte podría intensificarse, alcanzando rachas de hasta 35 km/h.

Finalmente, al caer la noche, se espera que las lluvias disminuyan, pero el cielo permanecerá cubierto. Las temperaturas descenderán a alrededor de 8 grados, y la humedad seguirá siendo elevada. Para quienes planeen salir, se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente, ya que las condiciones climáticas no serán las más favorables.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-06T21:02:13.