El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de febrero

El día de hoy, 7 de febrero de 2026, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que las condiciones meteorológicas se mantengan similares durante la mayor parte del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias intermitentes.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 11 grados , lo que sugiere un ambiente fresco. La temperatura más baja se espera en las primeras horas de la mañana, mientras que a medida que avance el día, se alcanzarán valores más cercanos a los 11 grados. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 76% al 94% en diferentes momentos del día, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento soplará desde el norte y el noreste, con velocidades que variarán entre 6 y 38 km/h. Las rachas más fuertes se experimentarán en las horas de la tarde, lo que podría contribuir a una sensación de inestabilidad en el tiempo. La dirección del viento, predominantemente del norte, también puede influir en la percepción de las temperaturas, haciendo que la sensación térmica sea más baja.

A lo largo del día, se anticipan intervalos de nubosidad y momentos de lluvia escasa, especialmente en las horas centrales de la jornada. La probabilidad de tormenta es considerable, alcanzando hasta un 90% en algunos periodos, lo que sugiere que los habitantes de Cambados deben estar preparados para posibles tormentas eléctricas.

Es recomendable que los residentes tomen precauciones, especialmente si planean actividades al aire libre. Llevar paraguas y ropa adecuada para la lluvia será esencial para enfrentar las condiciones climáticas de hoy. La combinación de cielos cubiertos, lluvias y viento puede hacer que el día se sienta más frío y húmedo, por lo que se aconseja mantenerse abrigado y atento a las actualizaciones meteorológicas.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-06T21:02:13.