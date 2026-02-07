El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de febrero

Hoy, 7 de febrero de 2026, Caldas de Reis se prepara para un día mayormente cubierto, con intervalos nubosos y la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con temperaturas que rondarán los 9 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 89%, lo que puede generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan similares, con temperaturas estables en torno a los 8 y 9 grados. La probabilidad de precipitación es notable, con un 100% de posibilidad de lluvia en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que los habitantes de Caldas de Reis deben estar preparados para la lluvia. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a ser significativas, con estimaciones que indican hasta 4 mm de lluvia en total.

El viento soplará desde el sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 43 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esta combinación de viento y lluvia puede generar un ambiente fresco y húmedo, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En cuanto a las tormentas, se prevé una probabilidad del 50% a 75% en diferentes periodos del día, lo que indica que podrían desarrollarse tormentas aisladas, especialmente en la tarde. Los ciudadanos deben estar atentos a posibles alertas meteorológicas y tomar precauciones si se encuentran al aire libre durante estos eventos.

La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las primeras horas del día, por lo que se aconseja a los conductores que extremen las precauciones en las carreteras. A medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán ligeramente, manteniéndose en torno a los 8 grados, y la probabilidad de lluvia continuará, aunque con una intensidad menor.

En resumen, el día en Caldas de Reis se caracterizará por un tiempo húmedo y fresco, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. Es un buen momento para disfrutar de actividades en interiores y estar preparado para las condiciones cambiantes del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-06T21:02:13.