El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de febrero

El día de hoy, 7 de febrero de 2026, Bueu se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan similares durante la mayor parte del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias intermitentes.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 8 y 11 grados . En las primeras horas de la mañana, se prevé que la temperatura se sitúe en torno a los 10 grados, descendiendo ligeramente a 9 grados durante la tarde. Esta combinación de temperaturas frescas y alta humedad, que alcanzará hasta el 95% en algunos momentos, puede generar una sensación térmica más fría de lo habitual.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 27 km/h. Las rachas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, lo que podría contribuir a un aumento en la sensación de frío. La dirección del viento, predominantemente del norte, puede traer consigo un aire más húmedo, intensificando la sensación de inclemencia.

A lo largo del día, las condiciones de tormenta serán notables, con una probabilidad de tormenta que alcanzará hasta el 90% en algunos periodos. Esto sugiere que, además de las lluvias, podrían producirse descargas eléctricas, especialmente en las horas centrales del día. Los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas y tomar precauciones si planean salir, ya que las tormentas pueden ser intensas.

En resumen, el día en Bueu se caracterizará por un cielo cubierto, con lluvias y tormentas, temperaturas frescas y un viento notable. Es recomendable que los residentes se preparen para un día invernal, con la posibilidad de cambios bruscos en el tiempo a lo largo de las horas. Mantenerse informado sobre las actualizaciones meteorológicas será clave para afrontar las condiciones del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-06T21:02:13.