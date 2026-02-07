El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de febrero

El día de hoy, 7 de febrero de 2026, Barro se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la lluvia, aunque esta será ligera en su mayoría.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 7 y 10 grados . A primera hora, se registrarán temperaturas de 8 grados, que se mantendrán durante la mayor parte del día. La sensación térmica será un poco más baja, rondando entre los 3 y 10 grados, lo que indica que el viento podría hacer que la temperatura se sienta más fría de lo que realmente es.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que alcanzarán hasta 24 km/h en las primeras horas, disminuyendo ligeramente a lo largo del día. Sin embargo, se espera que en la tarde, especialmente entre las 18:00 y 19:00, el viento se intensifique, alcanzando rachas de hasta 57 km/h, lo que podría generar condiciones de incomodidad y afectar la sensación térmica.

La probabilidad de tormentas es significativa, con un 75% de posibilidad de tormentas entre las 01:00 y las 07:00, y un 85% entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que los ciudadanos deben estar atentos a posibles alertas meteorológicas y tomar precauciones si planean salir durante estos periodos. Las lluvias acumuladas podrían llegar a ser de hasta 4 mm en total, lo que, aunque no es excesivo, puede causar charcos y resbalones en las calles.

A medida que avance el día, el cielo permanecerá cubierto, con una ligera mejora en la probabilidad de lluvia hacia la noche, aunque aún se prevén lluvias escasas. La temperatura nocturna descenderá a alrededor de 7 grados, manteniendo la sensación térmica en torno a los 3 grados.

En resumen, el día en Barro se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos y la posibilidad de tormentas y lluvias. Se recomienda a los residentes que se preparen para condiciones húmedas y ventosas, y que tomen precauciones al desplazarse.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-06T21:02:13.