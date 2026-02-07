El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de febrero

El día de hoy, 7 de febrero de 2026, Baiona se prepara para un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 11 grados . La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, se espera que la probabilidad de lluvia aumente, especialmente en los periodos de la tarde y la noche. Las precipitaciones comenzarán de manera ligera, con acumulados que podrían llegar a 1.1 mm en total. La lluvia será escasa en las primeras horas, pero se intensificará a medida que se acerque la tarde, con un 100% de probabilidad de lluvia entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las tormentas también son muy probables, con un 95% de probabilidad en el mismo intervalo, lo que sugiere que los habitantes de Baiona deben estar preparados para condiciones climáticas adversas.

El viento soplará desde el norte y el noreste, con rachas que alcanzarán hasta 37 km/h, lo que podría generar una sensación térmica aún más fría. Durante la mañana, la velocidad del viento será moderada, pero se intensificará en la tarde, especialmente en los momentos previos a las tormentas. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 19:00 y las 21:00 horas, lo que podría causar algunas molestias y complicaciones en el tráfico.

A lo largo del día, se recomienda a los residentes que tomen precauciones al salir, especialmente durante las horas de mayor actividad de las tormentas. Es aconsejable llevar paraguas y ropa adecuada para el frío y la lluvia. Además, se sugiere evitar actividades al aire libre durante los momentos de tormenta, ya que las condiciones pueden volverse peligrosas.

En resumen, Baiona experimentará un día de clima invernal, con cielos cubiertos, lluvias intermitentes y tormentas. La combinación de baja temperatura, alta humedad y viento fuerte hará que la sensación térmica sea más fría de lo habitual. Mantenerse informado sobre las actualizaciones meteorológicas será clave para afrontar este día de manera segura.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-06T21:02:13.