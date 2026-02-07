El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de febrero

Hoy, 7 de febrero de 2026, As Neves se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas adversas. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una alta probabilidad de tormentas y lluvias escasas. La temperatura se mantendrá en torno a los 6 a 7 grados , lo que puede generar una sensación térmica aún más baja, especialmente con vientos que alcanzarán rachas de hasta 66 km/h provenientes del sur.

A lo largo del día, se espera que la nubosidad persista, con intervalos de lluvia que podrían acumular hasta 2 mm en las horas más activas. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos críticos, lo que indica que es muy probable que los habitantes de As Neves experimenten chubascos intermitentes. Las tormentas también son una posibilidad real, con un 90% de probabilidad durante la tarde, lo que podría complicar las actividades al aire libre.

El viento, que soplará mayormente del sur y suroeste, contribuirá a que la sensación térmica se sienta más fría de lo que realmente es. Las rachas de viento pueden ser especialmente intensas en zonas abiertas, alcanzando velocidades de hasta 66 km/h, lo que podría causar molestias y, en algunos casos, afectar la seguridad de los transeúntes. Se recomienda precaución al desplazarse, especialmente en áreas expuestas.

Durante la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 6 y 7 grados, pero a medida que avance el día, se espera un ligero aumento, alcanzando hasta 10 grados en las horas de la tarde. Sin embargo, este aumento será poco significativo en comparación con la sensación de frío provocada por el viento. La tarde será el periodo más crítico, con la mayor actividad de tormentas y lluvias, lo que podría llevar a condiciones de visibilidad reducida.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mejorarán significativamente. La nubosidad seguirá siendo densa y las lluvias podrían continuar, aunque con menor intensidad. La temperatura descenderá nuevamente, y la sensación térmica se mantendrá baja, lo que podría hacer que la noche sea especialmente fría.

Los residentes de As Neves deben estar preparados para un día complicado, con la posibilidad de interrupciones en el tráfico y actividades al aire libre. Se aconseja mantenerse informado a través de los canales meteorológicos y tomar las precauciones necesarias para garantizar la seguridad personal y la de los demás.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-06T21:02:13.