El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de febrero

Hoy, 6 de febrero de 2026, Vilagarcía de Arousa se prepara para un día mayormente cubierto, con una notable probabilidad de tormentas y lluvias. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 11 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga estable, oscilando entre los 9 y 13 grados, lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 90% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. A lo largo del día, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles significativos, lo que podría generar una atmósfera densa y pesada.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que comenzarán a manifestarse a partir de la mañana, con una probabilidad del 100% de lluvia en varios periodos del día. Las lluvias serán escasas al principio, pero se intensificarán hacia la tarde, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, cuando se prevén tormentas. Se estima que la acumulación de lluvia podría alcanzar hasta 5 mm, lo que podría causar algunos inconvenientes en las actividades al aire libre.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se registrarán rachas de hasta 49 km/h, predominando de dirección oeste y suroeste. Esto podría generar condiciones de mal tiempo, especialmente durante las tormentas, por lo que se recomienda precaución al desplazarse.

A medida que se acerque la tarde, el cielo permanecerá cubierto, con intervalos de nubosidad que podrían dar paso a más lluvias. La probabilidad de tormenta se mantendrá alta, alcanzando el 95% en los periodos críticos del día. Las temperaturas comenzarán a descender ligeramente hacia la noche, manteniéndose alrededor de los 10 grados.

En resumen, hoy en Vilagarcía de Arousa se prevé un día marcado por el cielo cubierto, con lluvias y tormentas, temperaturas frescas y un viento notable. Es recomendable que los residentes y visitantes se preparen para condiciones climáticas adversas, llevando consigo paraguas y abrigos, y evitando actividades al aire libre durante los momentos de mayor inclemencia.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-05T21:03:13.