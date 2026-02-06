El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de febrero

El día de hoy, 6 de febrero de 2026, Vilaboa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de tormentas y precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 91% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, se espera que la nubosidad se mantenga muy densa, con intervalos de tormenta y lluvias escasas. La probabilidad de precipitación es del 100% en varios periodos, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias a lo largo del día. Las precipitaciones comenzarán de forma ligera, pero podrían intensificarse en algunos momentos, especialmente en la tarde, cuando se prevé que se acumulen hasta 8 mm de lluvia.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se registrarán rachas de viento que alcanzarán hasta los 59 km/h, principalmente del suroeste, lo que podría generar una sensación térmica aún más fría. Las velocidades del viento oscilarán entre 10 y 27 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que se acerque la tarde. Esto podría provocar que las condiciones se sientan más invernales, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.

La temperatura máxima se espera que alcance los 11 grados en las horas centrales del día, pero con el viento y la alta humedad, la sensación térmica podría ser notablemente más baja. Por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y se prevé que caigan a alrededor de 9 grados hacia el final del día.

En resumen, los habitantes de Vilaboa deben prepararse para un día de clima inestable, con cielos cubiertos, lluvias intermitentes y un viento fuerte que podría hacer que las condiciones se sientan más frías de lo que realmente son. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, ya que las condiciones climáticas podrían cambiar rápidamente a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-05T21:03:13.