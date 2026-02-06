El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de febrero

Hoy, 6 de febrero de 2026, Vila de Cruces se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas adversas. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas que se prevén a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es del 100% en varios periodos, lo que indica que la lluvia será una constante en la jornada. Las precipitaciones acumuladas podrían alcanzar hasta 2 litros por metro cuadrado, con intervalos de lluvia escasa y tormentas que podrían intensificarse en ciertos momentos.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 5 y 8 grados . A primera hora, se registrarán mínimas de 7 grados, descendiendo a 6 grados en las horas centrales del día. La sensación térmica será aún más baja, con valores que podrían llegar a los 2 grados, lo que sugiere que es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea salir.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se espera que sople desde el suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 53 km/h. Esta combinación de viento fuerte y lluvia puede generar condiciones de incomodidad y, en algunos casos, peligrosas, especialmente en áreas expuestas. Los vientos serán más intensos durante la tarde, lo que podría provocar la caída de ramas o incluso la posibilidad de algunos daños menores en estructuras débiles.

A lo largo del día, la nubosidad será muy densa, con intervalos de tormenta que podrían traer consigo descargas eléctricas. La probabilidad de tormenta se sitúa en un alto 90%, lo que refuerza la necesidad de estar atentos a las alertas meteorológicas. Las condiciones de visibilidad también se verán afectadas, especialmente durante los episodios de lluvia intensa.

Para aquellos que necesiten desplazarse, se recomienda precaución en las carreteras, ya que la combinación de lluvia y viento puede hacer que la conducción sea peligrosa. Es aconsejable evitar actividades al aire libre y buscar refugio en lugares seguros durante las tormentas.

En resumen, el día en Vila de Cruces se presenta como uno de los más inestables del invierno, con un tiempo que exige atención y precaución. Mantenerse informado sobre las actualizaciones meteorológicas será clave para afrontar las condiciones que se avecinan.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-05T21:03:13.