El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de febrero

El día de hoy, 6 de febrero de 2026, Vigo se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto y nuboso, con una alta probabilidad de tormentas y precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 11 grados . La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta el 95% en las horas más frescas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan inestables. La probabilidad de precipitación es del 100% en varios intervalos, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, así como de 13:00 a 19:00. Las lluvias serán escasas en algunos momentos, pero se prevén episodios de tormenta que podrían intensificarse, especialmente en la tarde. Las precipitaciones acumuladas podrían alcanzar hasta 5 mm, con picos de hasta 1 mm en intervalos específicos.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con rachas que alcanzarán los 27 km/h en las primeras horas del día, disminuyendo ligeramente a lo largo de la mañana. Sin embargo, se anticipan ráfagas más fuertes en la tarde, que podrían llegar a los 67 km/h, lo que podría generar condiciones de mal tiempo y afectar la visibilidad en algunas áreas.

Durante la tarde, la temperatura se mantendrá en torno a los 10 grados, con un leve descenso hacia la noche. A medida que el sol se ponga a las 18:55, las temperaturas comenzarán a descender, y el cielo seguirá cubierto, lo que podría dar lugar a un ambiente más frío y húmedo.

Es importante que los ciudadanos de Vigo tomen precauciones ante la posibilidad de tormentas y lluvias, especialmente si tienen planes al aire libre. Se recomienda estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y considerar el uso de ropa adecuada para las condiciones climáticas, así como evitar actividades que puedan verse afectadas por el mal tiempo.

En resumen, el día se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, altas probabilidades de lluvia y tormentas, y un viento moderado a fuerte. Mantenerse informado y preparado será clave para afrontar las condiciones meteorológicas de hoy en Vigo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-05T21:03:13.