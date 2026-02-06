El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de febrero

El día de hoy, 6 de febrero de 2026, Valga se verá afectada por un tiempo mayormente inestable, con un predominio de cielos cubiertos y la posibilidad de tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un ambiente cubierto con tormenta, lo que podría generar precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia es del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, así como entre las 19:00 y la 01:00 del día siguiente.

Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 10 grados , con un leve descenso a medida que avance el día. La sensación térmica será un poco más baja, rondando entre los 5 y 11 grados, debido a la combinación de la humedad y el viento. Este viento, que soplará predominantemente del suroeste, alcanzará velocidades de hasta 28 km/h, con ráfagas que podrían superar los 68 km/h en los momentos más intensos de la tormenta.

A lo largo de la mañana, se prevén intervalos nubosos con lluvia escasa, pero a medida que se acerque la tarde, la intensidad de las precipitaciones aumentará, especialmente en las horas centrales del día. La lluvia podría ser acompañada de tormentas, con una probabilidad de tormenta del 95% en los periodos críticos. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, que podrían incluir descargas eléctricas y ráfagas de viento.

En cuanto a la visibilidad, se espera que se vea afectada por la lluvia y la nubosidad, lo que podría dificultar la conducción y las actividades al aire libre. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente si planean desplazamientos durante las horas de mayor actividad tormentosa.

A medida que se acerque la noche, las condiciones climáticas no mejorarán significativamente, manteniéndose el cielo cubierto y la posibilidad de lluvias intermitentes. La temperatura se mantendrá en torno a los 9 grados, con una sensación térmica que podría descender a 6 grados. La lluvia podría continuar hasta bien entrada la noche, por lo que es aconsejable estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y evitar actividades al aire libre innecesarias.

En resumen, el día de hoy en Valga se presenta como un día de clima severo, con tormentas y lluvias que marcarán la pauta. La población debe estar alerta y preparada para enfrentar las inclemencias del tiempo.

