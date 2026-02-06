El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de febrero

El día de hoy, 6 de febrero de 2026, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de tormentas y lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 8 y 9 grados . La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta un 96%, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, se prevé que las condiciones meteorológicas se mantengan inestables. Durante la mañana, se registrarán intervalos nubosos con lluvias escasas, y la probabilidad de precipitación será del 100% en varios periodos, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, así como entre las 19:00 y la 01:00 del día siguiente. Las lluvias, aunque en su mayoría serán ligeras, podrían acumular hasta 5 mm en las horas más activas, lo que podría generar charcos y un suelo resbaladizo.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 45 km/h en las horas de mayor intensidad, especialmente entre las 14:00 y las 15:00. Esta combinación de viento y lluvia podría hacer que las condiciones se sientan más frías de lo que realmente son, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente y eviten actividades al aire libre innecesarias.

Durante la tarde, la temperatura se mantendrá en torno a los 11 a 12 grados, pero con la sensación térmica más baja debido a la humedad y el viento. Las tormentas serán más probables en la tarde, con un 95% de probabilidad de tormenta entre las 13:00 y las 19:00. Esto significa que los residentes deben estar preparados para posibles interrupciones en el suministro eléctrico y en el tráfico, así como para la posibilidad de que se emitan alertas meteorológicas.

Hacia la noche, las condiciones comenzarán a mejorar ligeramente, aunque el cielo seguirá cubierto y las temperaturas descenderán nuevamente a los 8 grados. Las lluvias se volverán menos frecuentes, pero la probabilidad de precipitaciones ligeras se mantendrá hasta la medianoche. En resumen, se aconseja a los habitantes de Tui que permanezcan atentos a las actualizaciones meteorológicas y que tomen precauciones ante las condiciones adversas que se prevén para el día de hoy.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-05T21:03:13.