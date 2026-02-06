El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de febrero

El día de hoy, 6 de febrero de 2026, Tomiño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto y muy nuboso, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 95% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, se prevé que la temperatura se mantenga estable, rondando los 9 grados en la mayoría de los periodos. Sin embargo, se espera un ligero aumento en la temperatura hacia la tarde, alcanzando hasta 12 grados en las horas centrales. La combinación de la alta humedad y las temperaturas frescas puede generar una atmósfera bastante fría y húmeda, lo que podría resultar incómodo para quienes se encuentren al aire libre.

La precipitación será un factor importante a tener en cuenta. Se anticipa que a partir de la mañana, especialmente entre las 4 y las 10 horas, se registren lluvias ligeras, acumulando hasta 0.9 mm en el periodo más lluvioso. Posteriormente, se espera que las lluvias sean más escasas, con acumulaciones menores a lo largo del día. Sin embargo, la probabilidad de precipitación se mantiene alta, alcanzando el 100% en varios intervalos, lo que indica que es muy probable que se produzcan chubascos intermitentes.

El viento también jugará un papel relevante en la jornada. Se prevén rachas de viento que alcanzarán hasta 47 km/h, especialmente en las horas de la tarde. La dirección del viento será predominantemente del suroeste, lo que podría intensificar la sensación de frío. Las rachas más fuertes se registrarán entre las 14 y las 15 horas, por lo que se recomienda precaución, especialmente para quienes realicen actividades al aire libre.

A lo largo de la tarde, el cielo continuará cubierto, con intervalos nubosos y la posibilidad de tormentas. La probabilidad de tormenta se estima en un 95% en los periodos más críticos, lo que sugiere que los habitantes de Tomiño deben estar preparados para condiciones climáticas adversas. La jornada finalizará con temperaturas que descenderán nuevamente a los 9 grados, manteniendo la alta humedad y la posibilidad de lluvias ligeras hasta el final del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-05T21:03:13.