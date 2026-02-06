El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de febrero

El día de hoy, 6 de febrero de 2026, Soutomaior se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de tormentas y lluvias. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 9 grados . A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se deterioren, con intervalos de lluvia y tormentas que podrían comenzar a manifestarse a partir de la tarde.

La precipitación acumulada durante el día podría alcanzar hasta 8 litros por metro cuadrado, especialmente en las horas centrales, donde se prevé que la intensidad de la lluvia aumente. La probabilidad de precipitación es del 100% en varios periodos, lo que indica que es muy probable que los residentes de Soutomaior experimenten lluvias significativas. Además, la probabilidad de tormenta también se sitúa en un alto 95%, lo que sugiere que las tormentas podrían ser acompañadas de descargas eléctricas.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 56 km/h, lo que podría generar condiciones de mal tiempo y hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. La sensación térmica se mantendrá alrededor de los 6 grados , lo que puede resultar incómodo para quienes se encuentren al aire libre. Es recomendable que los ciudadanos se preparen para el mal tiempo, llevando ropa adecuada y evitando actividades al aire libre durante las horas de mayor inclemencia.

A lo largo del día, las temperaturas oscilarán entre los 8 y 11 grados , con un leve aumento hacia la tarde. Sin embargo, la combinación de la lluvia y el viento hará que la percepción del frío sea más intensa. En la noche, se espera que las condiciones se mantengan similares, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias intermitentes.

Los residentes de Soutomaior deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente. Se aconseja tomar precauciones al conducir y estar preparados para posibles interrupciones en el suministro eléctrico debido a las tormentas. En resumen, hoy será un día marcado por la inestabilidad climática, con lluvias y tormentas que afectarán la vida cotidiana en la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-05T21:03:13.