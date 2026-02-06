El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de febrero

El día de hoy, 6 de febrero de 2026, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente inestable, con una alta probabilidad de precipitaciones y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con intervalos nubosos que traerán consigo lluvias escasas.

Durante la mañana, las temperaturas se mantendrán en torno a los 7 grados , con una sensación térmica que podría descender a 3 grados debido a la presencia del viento. Este viento, que soplará principalmente del oeste y suroeste, alcanzará velocidades de hasta 31 km/h, lo que contribuirá a que la sensación de frío sea más intensa.

A partir del mediodía, la situación meteorológica comenzará a complicarse. Se prevé que el cielo se cubra completamente, con tormentas y lluvias escasas que podrían intensificarse en las horas de la tarde. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a 2 mm, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, cuando la probabilidad de lluvia es del 100%. Además, la probabilidad de tormentas también es alta, alcanzando un 95% en el mismo periodo.

Las temperaturas durante la tarde oscilarán entre los 6 y 8 grados, con una sensación térmica que podría bajar a 1 grado en los momentos más fríos. Este descenso en la temperatura, combinado con la lluvia y el viento, hará que la tarde sea especialmente fría y húmeda.

En cuanto a la noche, se espera que las condiciones meteorológicas continúen siendo adversas. El cielo permanecerá cubierto, con tormentas y lluvias que podrían persistir hasta bien entrada la noche. Las temperaturas nocturnas rondarán los 5 grados, y la sensación térmica se mantendrá en torno a los 1 grado, lo que podría resultar incómodo para aquellos que deban salir.

Es recomendable que los habitantes de Silleda tomen precauciones ante la posibilidad de tormentas y lluvias, especialmente si tienen planes al aire libre. La combinación de viento fuerte y lluvia puede generar condiciones peligrosas, así que es mejor mantenerse informado y preparado para cualquier eventualidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-05T21:03:13.