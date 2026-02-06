El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de febrero

Hoy, 6 de febrero de 2026, Sanxenxo se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 12 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las horas más tempranas.

A medida que avance la jornada, se espera que la probabilidad de precipitación sea alta, alcanzando el 100% en varios periodos. Las lluvias comenzarán a ser más intensas a partir de la mañana, con acumulaciones que podrían llegar a ser significativas. En particular, se anticipa que entre las 8:00 y las 14:00 horas, la precipitación podría alcanzar hasta 5 mm, lo que podría generar charcos y condiciones resbaladizas en las calles.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 75 km/h en los momentos más intensos. Esto podría causar molestias y dificultar actividades al aire libre, por lo que se recomienda precaución, especialmente en zonas costeras donde el oleaje podría ser más fuerte.

La humedad relativa será alta, rondando entre el 76% y el 91%, lo que contribuirá a una sensación de frío mayor de lo que indican las temperaturas. Este nivel de humedad, combinado con el viento, podría hacer que la sensación térmica sea más baja, por lo que se aconseja vestirse adecuadamente para evitar el frío.

A lo largo de la tarde, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios, manteniéndose el cielo cubierto y la posibilidad de tormentas. Las temperaturas se mantendrán estables, y aunque las lluvias podrían disminuir ligeramente hacia la noche, la probabilidad de tormentas seguirá presente.

Los amantes de la naturaleza y los paseos al aire libre deben tener en cuenta que, aunque el paisaje de Sanxenxo puede ser atractivo bajo la lluvia, las condiciones climáticas no son las más favorables para actividades al aire libre. Se recomienda buscar refugio y disfrutar de la belleza del entorno desde la comodidad de un lugar cerrado.

En resumen, el día en Sanxenxo se caracterizará por un tiempo fresco, cubierto y lluvioso, con vientos fuertes que podrían complicar la jornada. Es un buen momento para disfrutar de actividades en interiores y mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas a medida que avanza el día.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-05T21:03:13.