El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de febrero

El día de hoy, 6 de febrero de 2026, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con tormentas y lluvia escasa, lo que se mantendrá a lo largo de la jornada. Las condiciones meteorológicas indican una probabilidad de precipitación del 100% en varios periodos, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes experimenten lluvias intermitentes.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 8 y 11 grados . En las primeras horas del día, se espera que la temperatura mínima sea de 9 grados, descendiendo ligeramente hacia la tarde. Este ambiente fresco, combinado con la alta humedad relativa que alcanzará hasta el 95%, generará una sensación de frío que podría ser notable, especialmente para quienes se encuentren al aire libre.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el sur y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 49 km/h en los momentos más intensos. Este viento, junto con la lluvia, podría hacer que las condiciones se sientan más frías de lo que realmente son, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente para enfrentar el día.

A lo largo de la jornada, se anticipan intervalos de nubosidad muy densa, con tormentas que podrían intensificarse en ciertos momentos, especialmente entre las 1:00 y las 7:00, así como entre las 7:00 y las 13:00. Durante estos periodos, la probabilidad de tormenta también se sitúa en un alto 95%, lo que sugiere que podrían producirse descargas eléctricas y ráfagas de viento más fuertes.

A medida que avance la tarde, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios, manteniendo el cielo cubierto y la posibilidad de lluvias. La temperatura se estabilizará en torno a los 10 grados, mientras que la humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar un ambiente incómodo para algunas personas.

En resumen, el día en Salvaterra de Miño se caracterizará por un tiempo inestable, con lluvias, tormentas y un ambiente fresco y húmedo. Se aconseja a los residentes que tomen precauciones al salir y que estén atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-05T21:03:13.