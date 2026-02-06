El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de febrero

El día de hoy, 6 de febrero de 2026, Salceda de Caselas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 9 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 86% en la madrugada, lo que contribuirá a una sensación de frío.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga estable, oscilando entre 8 y 9 grados . Sin embargo, la situación meteorológica se tornará más complicada en las horas centrales del día. Entre las 10:00 y las 14:00, se prevén intervalos de nubosidad muy densa, acompañados de tormentas y lluvias escasas. La precipitación acumulada podría llegar a 0.9 mm en este periodo, lo que indica que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

La probabilidad de precipitación es del 100% en intervalos específicos, lo que significa que es casi seguro que se producirán lluvias. Además, la probabilidad de tormentas también es alta, alcanzando el 95% en los mismos intervalos. Esto sugiere que los ciudadanos deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, especialmente durante la tarde.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 40 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fría. Las velocidades del viento variarán a lo largo del día, siendo más intensas en las horas de la tarde, lo que podría afectar actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, aunque las lluvias comenzarán a disminuir. Las temperaturas descenderán ligeramente, manteniéndose en torno a los 8 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alrededor del 87%, lo que podría hacer que la noche se sienta más fría de lo que realmente es.

En resumen, el día en Salceda de Caselas se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, altas probabilidades de lluvia y tormentas, y vientos moderados. Se recomienda a los habitantes que tomen precauciones y se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-05T21:03:13.