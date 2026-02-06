El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de febrero

El día de hoy, 6 de febrero de 2026, Ribadumia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad y la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 10 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 11 grados, con una humedad relativa que oscilará entre el 76% y el 80%, lo que generará una sensación de frescor.

Durante la mañana, la probabilidad de precipitación será alta, alcanzando el 100% en varios periodos, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque estas serán escasas. En particular, se anticipa que entre las 01:00 y las 07:00, así como entre las 07:00 y las 13:00, las lluvias podrían ser más intensas, con acumulados que podrían llegar a 0.7 mm en la primera franja y hasta 0.8 mm en la segunda.

A medida que el día avance, el cielo seguirá cubierto, con tormentas y lluvias escasas que podrían presentarse en la tarde. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 9 y 12 grados , mientras que la humedad relativa podría aumentar, alcanzando hasta el 90% en algunos momentos. El viento soplará del suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 66 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fría.

En la tarde, la probabilidad de tormentas también será alta, con un 95% de posibilidad de que se produzcan. Esto sugiere que los residentes de Ribadumia deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, especialmente durante las horas de la tarde y la noche. Las lluvias podrían ser más intensas, con acumulados que podrían llegar a 4 mm en total a lo largo del día.

Hacia el ocaso, que se espera para las 18:55, las condiciones seguirán siendo inestables, con cielos cubiertos y la posibilidad de tormentas. La temperatura descenderá ligeramente, y se espera que la humedad se mantenga alta, lo que podría generar un ambiente incómodo para actividades al aire libre.

En resumen, el día de hoy en Ribadumia se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias y tormentas esperadas, lo que aconseja a los habitantes estar atentos a las condiciones meteorológicas y tomar precauciones si planean salir.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-05T21:03:13.