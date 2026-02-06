El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de febrero

El día de hoy, 6 de febrero de 2026, Redondela se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto y muy nuboso, con una alta probabilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 90%, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan inestables. Durante la mañana, la probabilidad de precipitación será del 100%, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque estas serán en su mayoría ligeras. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a ser de hasta 0.4 mm en las primeras horas, aumentando a 0.6 mm en la tarde. La temperatura se mantendrá en torno a los 9 grados, con un ligero aumento a 10 grados hacia el mediodía.

El viento soplará del suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 56 km/h, lo que podría generar una sensación térmica aún más fría. Las velocidades del viento variarán a lo largo del día, siendo más intensas en las horas de la tarde, cuando se prevén rachas de hasta 51 km/h. Esto podría afectar la visibilidad y la comodidad al aire libre, por lo que se recomienda precaución si se planea salir.

En la tarde, la situación meteorológica seguirá siendo complicada, con intervalos nubosos y la posibilidad de tormentas. La probabilidad de tormenta se mantiene alta, también en un 95%, lo que sugiere que los ciudadanos deben estar preparados para condiciones climáticas adversas. Las temperaturas se mantendrán estables, pero la sensación de frío se verá acentuada por el viento.

Hacia la noche, se espera que las condiciones se estabilicen un poco, aunque el cielo seguirá cubierto. Las temperaturas descenderán nuevamente a los 8 grados, y la humedad continuará alta, lo que podría generar niebla en las primeras horas de la mañana del día siguiente. En resumen, se aconseja a los habitantes de Redondela que se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas y que tomen las precauciones necesarias para enfrentar un día de clima inestable y potencialmente peligroso.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-05T21:03:13.