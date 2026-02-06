El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Pontevedra según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 6 de febrero de 2026, Pontevedra se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en varios periodos del día. Las condiciones atmosféricas sugieren que se experimentarán intervalos nubosos con lluvia escasa, especialmente durante la mañana y la tarde, donde se prevén tormentas que podrían traer consigo lluvias más intensas.
Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 8 y 11 grados a lo largo del día. La mañana comenzará con una temperatura de 9 grados, que se mantendrá relativamente estable, alcanzando un máximo de 11 grados hacia el mediodía. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se situará en torno al 86% en las horas más críticas, lo que podría hacer que el frío se sienta más intenso.
El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se espera que sople desde el suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 56 km/h en los momentos más ventosos. Esto podría generar un ambiente incómodo, especialmente para aquellos que se desplacen al aire libre. Las rachas de viento serán más intensas durante la tarde, lo que podría complicar las actividades al exterior.
A medida que avance el día, la probabilidad de tormentas se mantendrá alta, con un 95% de posibilidad de que se produzcan en los periodos de mayor actividad, especialmente entre la 1 y las 7 de la tarde. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a ser significativas, con un total estimado de hasta 11 mm, lo que podría causar algunas molestias en la circulación y en las actividades cotidianas.
La visibilidad podría verse reducida en momentos de lluvia intensa, por lo que se recomienda precaución a los conductores y peatones. A pesar de las condiciones adversas, es importante recordar que el tiempo en Pontevedra puede ser variable, y es posible que se presenten breves momentos de calma entre las tormentas.
En resumen, Pontevedra enfrentará un día de cielos cubiertos, lluvias y tormentas, con temperaturas frescas y un viento notable. Se aconseja a los ciudadanos que se preparen para un día inestable y que tomen las precauciones necesarias si planean salir.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-05T21:03:13.
- ¿Por qué Marruecos complica cada vez más las cosas a la conserva gallega y Chile compromete a los bateeiros?
- Juan Taboada, coordinador de Meteogalicia: «Hay indicios de que en la segunda quincena de febrero podría dejar de llover»
- Argentina identifica a un barco gallego por un posible caso de «pesca ilegal»
- La pesca local se apaga en Europa: el 86% del pescado y marisco que comen los europeos procede de terceros países
- ¿Qué es el virus respiratorio sincitial que está relevando a la gripe en los ingresos?
- El embalse de Eiras está a tres hectómetros cúbicos de alcanzar su capacidad total: ¿qué pasaría si llega al nivel máximo?
- Suspendido el tráfico ferroviario con origen y destino Vigo por el temporal de lluvias
- Activan la alerta naranja desde la madrugada de este jueves por lluvias fortísimas en el interior de la provincia de Pontevedra y temporal costero