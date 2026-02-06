El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de febrero

Hoy, 6 de febrero de 2026, Pontecesures se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas adversas. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas que se prevén a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es del 100% en varios intervalos, lo que indica que la lluvia será un factor constante. Se espera que la precipitación acumulada alcance hasta 7 mm, especialmente en las horas centrales del día, donde se concentrarán las tormentas más intensas.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 8 y 10 grados . Este rango térmico, combinado con la alta humedad relativa que alcanzará hasta el 96%, generará una sensación de frío notable. La humedad será un factor importante a tener en cuenta, ya que puede hacer que las condiciones se sientan más frías de lo que realmente son.

El viento soplará del suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 61 km/h. Esta intensidad del viento, junto con las tormentas, podría provocar condiciones peligrosas, especialmente para actividades al aire libre. Se recomienda a los residentes de Pontecesures que tomen precauciones y eviten salir sin necesidad durante las horas más críticas del día.

A lo largo de la jornada, se prevén intervalos nubosos con lluvia escasa en algunos momentos, pero la tendencia general será hacia un cielo mayormente cubierto y tormentoso. Las tormentas pueden venir acompañadas de descargas eléctricas, lo que añade un nivel adicional de riesgo. La probabilidad de tormenta se sitúa en un alto 95%, lo que refuerza la necesidad de estar alerta.

En resumen, Pontecesures enfrentará un día complicado en términos meteorológicos. Las condiciones de lluvia, viento y tormenta requieren que los ciudadanos se mantengan informados y preparados para cualquier eventualidad. Se aconseja seguir las actualizaciones meteorológicas y tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad personal y de los bienes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-05T21:03:13.