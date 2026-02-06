El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de febrero

Hoy, 6 de febrero de 2026, Ponteareas se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una predominancia de nubes que se mantendrá a lo largo del día. Las condiciones atmosféricas indican una alta probabilidad de tormentas, con un 95% de posibilidad de que se produzcan en varios intervalos del día.

La temperatura se mantendrá en torno a los 9 grados durante la mayor parte de la jornada, con ligeras variaciones que podrían llevarla a alcanzar hasta 12 grados en las horas más cálidas. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se situará en niveles elevados, alcanzando hasta un 96% en las primeras horas de la mañana. Esto generará un ambiente bastante húmedo y fresco, lo que podría resultar incómodo para quienes se encuentren al aire libre.

En cuanto a la precipitación, se espera que las lluvias sean escasas pero constantes, acumulando un total de aproximadamente 1.5 mm a lo largo del día. Las primeras lluvias podrían comenzar a caer en la madrugada, con un leve aumento en la intensidad hacia la tarde. Los intervalos de lluvia se alternarán con momentos de nubosidad, lo que dificultará la visibilidad en algunos momentos.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se prevé que sople desde el sur y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 44 km/h en las horas más ventosas. Esto, combinado con la lluvia y la baja temperatura, podría generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente y tomen precauciones si deben salir.

A medida que avance el día, la probabilidad de tormentas se mantendrá alta, especialmente en los intervalos de la tarde y la noche. Las tormentas podrían venir acompañadas de ráfagas de viento más intensas y, aunque la lluvia no será torrencial, sí se espera que sea suficiente para causar charcos y posibles inconvenientes en las carreteras.

En resumen, Ponteareas vivirá un día de febrero caracterizado por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, temperaturas frescas y una alta probabilidad de tormentas y lluvias. Se aconseja a la población que esté atenta a las actualizaciones meteorológicas y que tome las precauciones necesarias para garantizar su seguridad.

