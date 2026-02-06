El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de febrero

Hoy, 6 de febrero de 2026, Ponte Caldelas se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas adversas. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas y lluvias escasas que se intensificarán a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es del 100% en varios periodos, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la lluvia, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, así como entre las 13:00 y las 19:00.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 6 y 9 grados . A primera hora, se registrarán mínimas de 8 grados, descendiendo a 7 grados en las horas centrales del día. La sensación térmica será aún más baja, alcanzando valores de 3 a 5 grados, lo que puede hacer que el día se sienta más frío de lo que indican los termómetros. Es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea salir.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el oeste y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 61 km/h en algunos momentos, especialmente en la tarde. Esta combinación de viento fuerte y lluvia puede generar condiciones de incomodidad y, en algunos casos, peligrosas, por lo que se aconseja precaución al desplazarse.

La probabilidad de tormentas es igualmente alta, con un 95% de posibilidad de que se produzcan en los mismos periodos críticos de lluvia. Esto podría traer consigo no solo precipitaciones, sino también descargas eléctricas, lo que añade un nivel de riesgo adicional para actividades al aire libre.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas no mostrarán signos de mejora. La nubosidad persistente y las tormentas continuarán, lo que podría afectar la visibilidad y las condiciones de conducción. Se recomienda a los conductores que extremen las precauciones y eviten viajes innecesarios durante las horas de mayor inclemencia.

En resumen, Ponte Caldelas enfrentará un día complicado en términos meteorológicos, con lluvias, tormentas y vientos fuertes. Es fundamental que los ciudadanos se mantengan informados y tomen las medidas necesarias para garantizar su seguridad y bienestar.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-05T21:03:13.