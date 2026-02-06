El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Poio según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 6 de febrero de 2026, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto y húmedo, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 9 grados . La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 93% al inicio del día, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.
A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable en torno a los 9 grados, con intervalos nubosos que podrían dar paso a lluvias escasas. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de la mañana, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque en cantidades moderadas. En particular, se anticipa que entre las 6:00 y las 13:00 horas, la precipitación podría alcanzar hasta 1 mm, lo que podría generar un ambiente húmedo y resbaladizo en las calles.
Durante la tarde, las condiciones meteorológicas no mejorarán significativamente. El cielo seguirá cubierto, con tormentas y lluvias escasas que podrían intensificarse en algunos momentos. Las temperaturas se mantendrán en torno a los 9 a 10 grados, mientras que la humedad relativa podría descender ligeramente, pero seguirá siendo alta, en torno al 78%. La probabilidad de tormentas también se mantiene alta, alcanzando el 95% en los periodos de la tarde.
El viento soplará del suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 56 km/h, especialmente durante la tarde. Esto podría generar un ambiente ventoso y fresco, lo que sumado a la lluvia, podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. Se recomienda a los residentes de Poio que tomen precauciones al salir, especialmente en áreas donde el viento y la lluvia puedan afectar la visibilidad y la seguridad.
A medida que se acerque la noche, las condiciones seguirán siendo similares, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias intermitentes. La temperatura descenderá ligeramente, pero se mantendrá en torno a los 9 grados. La jornada cerrará con un ambiente húmedo y fresco, por lo que es aconsejable abrigarse adecuadamente si se planea estar al aire libre. En resumen, hoy será un día marcado por la inestabilidad meteorológica, con lluvias y viento, características típicas del invierno en esta región.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-05T21:03:13.
