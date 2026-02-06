El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de febrero

El día de hoy, 6 de febrero de 2026, Pazos de Borbén se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto y muy nuboso, con una alta probabilidad de tormentas y precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 8 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 96%, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan inestables. Durante el periodo de la mañana, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, la probabilidad de precipitación será del 100%, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque estas serán escasas en comparación con la intensidad de las tormentas. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a 0.7 mm en la primera hora y hasta 4 mm en el periodo de 09:00 a 10:00, cuando se prevé la mayor intensidad de la lluvia.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 21 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en momentos de tormenta. A lo largo del día, se espera que el viento disminuya ligeramente, pero seguirá siendo un factor a tener en cuenta, especialmente en las horas más inestables.

En la tarde, las temperaturas se mantendrán en torno a los 7 grados, con un ligero aumento a 9 grados hacia el final del día. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la combinación de la humedad y el viento. La probabilidad de tormentas se mantendrá alta, alcanzando hasta el 95% en las horas de la tarde, lo que sugiere que los habitantes de Pazos de Borbén deben estar preparados para condiciones climáticas adversas.

Hacia la noche, el cielo permanecerá cubierto, aunque se espera que las lluvias disminuyan gradualmente. La temperatura descenderá a 6 grados hacia el final del día, y la humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las últimas horas. Los residentes deben estar atentos a las alertas meteorológicas y tomar precauciones, especialmente si planean salir durante las horas de mayor inestabilidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-05T21:03:13.