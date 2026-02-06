El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de febrero

El día de hoy, 6 de febrero de 2026, Oia se prepara para un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 90% en las horas más frescas, lo que podría generar una sensación térmica más fría de lo habitual.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 10 grados, con un ligero aumento en la sensación de frío debido a la alta humedad. La probabilidad de precipitación es del 100% en varios periodos del día, lo que indica que las lluvias son casi seguras. En particular, se anticipan intervalos de lluvia escasa, especialmente durante la tarde, cuando se prevé que la precipitación alcance hasta 3 mm en total.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que variarán entre 10 y 23 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 68 km/h en las horas más activas. Esto podría generar condiciones de viento incómodas, especialmente para quienes planeen actividades al aire libre. La dirección del viento, combinada con la alta humedad, podría hacer que la sensación térmica sea más fría, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente.

Durante la tarde, la temperatura podría descender ligeramente, manteniéndose en torno a los 9 grados. Las condiciones de cielo cubierto continuarán, con la posibilidad de tormentas que podrían acompañar a las lluvias. La probabilidad de tormenta también se sitúa en un alto 95%, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para posibles descargas eléctricas y ráfagas de viento más intensas.

Hacia la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas caerán a alrededor de 8 grados. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo. Las lluvias podrían continuar, aunque con menor intensidad, y se espera que la actividad tormentosa disminuya gradualmente.

En resumen, Oia experimentará un día de clima invernal, con cielos cubiertos, lluvias y tormentas, y temperaturas frescas. Es un día ideal para quedarse en casa, disfrutar de una bebida caliente y mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-05T21:03:13.