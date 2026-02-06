El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de febrero

El día de hoy, 6 de febrero de 2026, O Rosal se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con intervalos de nubosidad que podrían traer consigo algunas precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 97% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío.

A medida que avance la mañana, las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, aunque se prevé un aumento en la nubosidad. La probabilidad de precipitación es del 100% en varios periodos del día, especialmente entre las 07:00 y las 19:00 horas, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias. Las precipitaciones acumuladas podrían ser significativas, con un total estimado de 3 mm a lo largo del día, siendo más intensas en la tarde.

El viento soplará del suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 63 km/h en las horas más activas, lo que podría generar un ambiente ventoso y fresco. Las velocidades del viento variarán a lo largo del día, comenzando con 22 km/h en la mañana y aumentando a medida que se acerque la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más baja de lo que marcan los termómetros.

En cuanto a las tormentas, la probabilidad de que se produzcan es alta, con un 90% de posibilidad de tormentas en la mañana y un 95% en la tarde. Esto sugiere que, además de las lluvias, podrían presentarse tormentas eléctricas, especialmente en los periodos de mayor inestabilidad atmosférica.

A medida que se acerque la noche, las condiciones seguirán siendo nubosas, con temperaturas que descenderán a alrededor de 9 grados . La humedad se mantendrá alta, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la noche.

En resumen, O Rosal experimentará un día mayormente cubierto, con lluvias y tormentas a lo largo del día, temperaturas frescas y un viento notable del suroeste. Se recomienda a los residentes estar preparados para condiciones climáticas adversas y tomar precauciones al salir, especialmente en áreas propensas a inundaciones.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-05T21:03:13.