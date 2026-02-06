El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de febrero

El día de hoy, 6 de febrero de 2026, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto y muy nuboso, con la posibilidad de tormentas y lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con intervalos de nubes que podrían traer lluvias escasas. La temperatura se mantendrá en torno a los 9 grados , lo que puede resultar en una sensación de frío, especialmente con la humedad relativa que alcanzará hasta el 96% en las horas más húmedas del día.

A medida que avance la mañana, se espera que la probabilidad de precipitación se mantenga alta, alcanzando el 100% en intervalos específicos, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias. Las precipitaciones comenzarán siendo ligeras, con acumulados que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas, aumentando a medida que el día progresa. En la tarde, se anticipa un incremento en la intensidad de las lluvias, con acumulados que podrían alcanzar hasta 5 mm, especialmente entre las 9 y las 13 horas.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 40 km/h, lo que podría generar una sensación térmica aún más fría. Las velocidades del viento oscilarán entre 5 y 34 km/h a lo largo del día, siendo más intensas durante la tarde. Esto, combinado con la alta humedad, podría hacer que las condiciones se sientan más frías de lo que realmente son.

La tarde será especialmente inestable, con un cielo cubierto y tormentas que podrían ser acompañadas de lluvia moderada. La probabilidad de tormentas también se sitúa en un 95%, lo que sugiere que los habitantes de O Porriño deben estar preparados para condiciones climáticas adversas. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 12 grados , lo que podría resultar incómodo para quienes planeen actividades al aire libre.

Hacia la noche, se espera que las lluvias disminuyan gradualmente, aunque el cielo permanecerá mayormente cubierto. Las temperaturas caerán a alrededor de 8 grados , y la humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar niebla en las primeras horas de la mañana del día siguiente. En resumen, se recomienda a los ciudadanos de O Porriño que se preparen para un día de lluvia y viento, manteniendo precauciones si deben salir a la calle.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-05T21:03:13.