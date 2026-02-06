El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en O Grove según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 6 de febrero de 2026, O Grove se prepara para un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con temperaturas que rondarán los 11 grados . A medida que avance el día, la temperatura podría aumentar ligeramente, alcanzando hasta 12 grados en las horas centrales.
La humedad relativa será alta, comenzando en un 81% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, lo que contribuirá a una sensación de frescura. Los vientos soplarán predominantemente del oeste y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 53 km/h en las primeras horas, disminuyendo un poco en la tarde pero manteniendo una velocidad notable.
A partir de la tarde, se espera un aumento en la probabilidad de precipitaciones, con un 100% de probabilidad de lluvia entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las lluvias serán intermitentes, con acumulaciones que podrían llegar a ser significativas, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Se prevé que las precipitaciones sean más intensas, con valores que podrían alcanzar hasta 5 mm en total durante el día.
La probabilidad de tormentas también es alta, con un 95% de posibilidad de que se produzcan tormentas eléctricas en el mismo periodo. Esto sugiere que los residentes y visitantes de O Grove deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, especialmente en la tarde, cuando las tormentas podrían ser más frecuentes.
A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas descenderán nuevamente a los 11 grados. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la presencia de nubes densas, por lo que se recomienda precaución al conducir y realizar actividades al aire libre.
En resumen, el día de hoy en O Grove se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias y tormentas esperadas, especialmente en la tarde. Es un buen momento para quedarse en casa y disfrutar de actividades bajo techo, mientras se espera que las condiciones mejoren en los próximos días.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-05T21:03:13.
