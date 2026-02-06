El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de febrero

El día de hoy, 6 de febrero de 2026, O Grove se prepara para un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con temperaturas que rondarán los 11 grados . A medida que avance el día, la temperatura podría aumentar ligeramente, alcanzando hasta 12 grados en las horas centrales.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 81% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, lo que contribuirá a una sensación de frescura. Los vientos soplarán predominantemente del oeste y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 53 km/h en las primeras horas, disminuyendo un poco en la tarde pero manteniendo una velocidad notable.

A partir de la tarde, se espera un aumento en la probabilidad de precipitaciones, con un 100% de probabilidad de lluvia entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las lluvias serán intermitentes, con acumulaciones que podrían llegar a ser significativas, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Se prevé que las precipitaciones sean más intensas, con valores que podrían alcanzar hasta 5 mm en total durante el día.

La probabilidad de tormentas también es alta, con un 95% de posibilidad de que se produzcan tormentas eléctricas en el mismo periodo. Esto sugiere que los residentes y visitantes de O Grove deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, especialmente en la tarde, cuando las tormentas podrían ser más frecuentes.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas descenderán nuevamente a los 11 grados. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la presencia de nubes densas, por lo que se recomienda precaución al conducir y realizar actividades al aire libre.

En resumen, el día de hoy en O Grove se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias y tormentas esperadas, especialmente en la tarde. Es un buen momento para quedarse en casa y disfrutar de actividades bajo techo, mientras se espera que las condiciones mejoren en los próximos días.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-05T21:03:13.