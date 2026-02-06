El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de febrero

El día de hoy, 6 de febrero de 2026, Nigrán se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de tormentas y precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, lo que se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 11 grados , proporcionando un ambiente fresco y húmedo.

A partir de las 5 de la mañana, se prevé que comiencen a registrarse lluvias ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.3 mm en las primeras horas. A medida que avance la mañana, la intensidad de las precipitaciones aumentará, especialmente entre las 9 y las 10 de la mañana, donde se espera una lluvia más significativa, con acumulaciones de hasta 5 mm. La probabilidad de precipitación es del 100% durante los periodos críticos del día, lo que indica que es muy probable que los residentes de Nigrán se enfrenten a condiciones de lluvia constante.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se registrarán ráfagas de viento que alcanzarán hasta 51 km/h desde el oeste, lo que podría generar una sensación térmica más fría. A lo largo del día, la dirección del viento variará, pero se mantendrá en su mayoría del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 14 y 38 km/h. Esto podría causar que las condiciones se sientan más frías de lo que indican las temperaturas.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 92% en las horas de la mañana, lo que contribuirá a una sensación de bochorno y a la posibilidad de que se formen nieblas en las áreas más bajas. A medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría hacer que la lluvia se sienta más intensa.

En resumen, los habitantes de Nigrán deben prepararse para un día de lluvia constante, cielos cubiertos y vientos fuertes. Se recomienda llevar paraguas y ropa adecuada para las condiciones húmedas y frescas. Además, es prudente tener precaución al conducir, ya que las condiciones de la carretera podrían verse afectadas por la lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-05T21:03:13.