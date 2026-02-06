El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de febrero

El día de hoy, 6 de febrero de 2026, Mos se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad y la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 11 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las horas más tempranas.

A medida que avance la mañana, se prevé que la probabilidad de precipitación aumente, alcanzando un 100% en varios periodos del día. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas y hasta 5 mm en la tarde, especialmente entre las 9:00 y las 10:00, cuando se espera la mayor intensidad de las precipitaciones. La humedad relativa será alta, rondando entre el 72% y el 100%, lo que contribuirá a una sensación de frescura y, en algunos momentos, incomodidad.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 30 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más baja. Es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones, especialmente aquellos que se desplacen al aire libre, ya que las condiciones del viento podrían hacer que la lluvia se sienta más intensa.

Durante la tarde, el cielo seguirá cubierto, con tormentas y lluvias escasas que podrían persistir. La probabilidad de tormenta también es alta, alcanzando un 95% en varios intervalos del día. Esto sugiere que, aunque las lluvias no serán torrenciales, podrían ser lo suficientemente significativas como para causar molestias y afectar actividades al aire libre.

Hacia el final del día, se espera que las condiciones meteorológicas comiencen a mejorar ligeramente, aunque el cielo permanecerá mayormente cubierto. Las temperaturas se mantendrán estables, y la humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar una atmósfera densa y húmeda. La puesta de sol se producirá a las 18:55, marcando el final de un día que, aunque fresco y lluvioso, también ofrecerá momentos de calma entre las tormentas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-05T21:03:13.