El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de febrero

El día de hoy, 6 de febrero de 2026, Moraña se prepara para un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará cubierto, con temperaturas que rondan los 9 grados . A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá estable, oscilando entre los 7 y 10 grados, lo que puede generar una sensación térmica de entre 5 y 10 grados, dependiendo de la hora y la intensidad del viento.

La precipitación será un factor importante a considerar, ya que se prevé que se acumulen hasta 5 mm de lluvia en las primeras horas del día, con un aumento en la probabilidad de tormentas. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00, 07:00 a 13:00, 13:00 a 19:00 y 19:00 a 01:00, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Moraña experimenten lluvias intermitentes y tormentas durante estas franjas horarias.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que alcanzarán hasta los 21 km/h en las primeras horas, aumentando a 46 km/h en rachas máximas. A lo largo del día, se espera que la velocidad del viento fluctúe, con ráfagas que podrían llegar a los 66 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación de frío mayor a la esperada, por lo que se recomienda a los ciudadanos abrigarse adecuadamente.

La nubosidad será constante, con intervalos de nubes muy densas y tormentas, especialmente en las horas de la tarde. La visibilidad podría verse afectada en momentos de lluvia intensa, por lo que se aconseja precaución al conducir y realizar actividades al aire libre.

A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 18:54, las condiciones meteorológicas no mostrarán cambios significativos, manteniendo el cielo cubierto y la posibilidad de lluvias. La noche se presentará fresca, con temperaturas que descenderán a los 8 grados, y la sensación térmica podría ser aún más baja debido al viento persistente.

En resumen, el día en Moraña se caracterizará por un tiempo inestable, con lluvias y tormentas, temperaturas frescas y un viento notable. Es un día para mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas y tomar precauciones necesarias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-05T21:03:13.