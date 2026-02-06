El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de febrero

Hoy, 6 de febrero de 2026, Mondariz se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto y muy nuboso, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 9 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 89%, lo que contribuirá a una sensación de frescor en el ambiente.

A medida que avance la jornada, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan inestables. Durante el periodo de la mañana, entre las 01:00 y las 07:00, la probabilidad de precipitación será del 100%, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque estas serán escasas. Las precipitaciones acumuladas en este intervalo podrían llegar a 0.4 mm, aumentando ligeramente a 0.5 mm en el periodo de las 02:00 a las 03:00.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 33 km/h en las primeras horas del día. A medida que el día avanza, la velocidad del viento se mantendrá entre 15 y 19 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más baja. En la tarde, las temperaturas oscilarán entre 8 y 11 grados , con un leve aumento en la sensación de calor durante los momentos de menor nubosidad.

La probabilidad de tormentas también es alta, alcanzando un 95% en los mismos periodos de la mañana, lo que sugiere que los habitantes de Mondariz deben estar preparados para posibles tormentas eléctricas. Las condiciones de nubosidad y la inestabilidad atmosférica continuarán durante la tarde, con intervalos de lluvia que podrían acumular hasta 3 mm en total, especialmente entre las 09:00 y las 13:00.

Hacia el final del día, la situación meteorológica comenzará a mejorar ligeramente, aunque el cielo seguirá cubierto. Las temperaturas se mantendrán frescas, descendiendo a 8 grados por la noche. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 96% hacia el final de la jornada, lo que podría generar niebla en las primeras horas de la mañana del día siguiente.

En resumen, hoy en Mondariz se prevé un día mayormente cubierto, con altas probabilidades de lluvia y tormentas, especialmente en las horas de la mañana. Los ciudadanos deben estar atentos a las condiciones meteorológicas y tomar precauciones ante posibles cambios bruscos en el tiempo.

