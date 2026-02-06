El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de febrero

El día de hoy, 6 de febrero de 2026, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de tormentas y precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 95% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga estable, oscilando entre los 9 y 11 grados . Las condiciones meteorológicas se tornarán más inestables, especialmente en las horas centrales de la tarde, donde la probabilidad de tormenta se sitúa en un 95%. Esto indica que los habitantes de Moaña deben estar preparados para posibles lluvias intensas y tormentas eléctricas.

Las precipitaciones comenzarán a ser más significativas a partir de la tarde, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 7 mm en el periodo de 09:00 a 15:00. Las lluvias serán escasas al principio, pero se intensificarán, especialmente entre las 13:00 y las 19:00, cuando se prevé que caigan hasta 3 mm en una sola hora. La probabilidad de lluvia se mantiene en un 100% durante estos periodos críticos, lo que sugiere que es muy probable que los residentes experimenten condiciones húmedas y tormentosas.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se registrarán rachas de viento que alcanzarán hasta 51 km/h, con dirección predominante del suroeste. Esto podría generar un ambiente ventoso y fresco, especialmente en las zonas costeras. Las ráfagas más fuertes se esperan en la tarde, lo que podría complicar aún más las condiciones meteorológicas.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y aunque las precipitaciones disminuirán, la posibilidad de lluvias ligeras persistirá. La temperatura descenderá ligeramente, manteniéndose alrededor de los 9 grados . La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar una sensación de incomodidad para aquellos que se encuentren al aire libre.

En resumen, el día de hoy en Moaña se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, altas probabilidades de tormentas y lluvias, y un viento notable. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones y se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-05T21:03:13.