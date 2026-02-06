El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de febrero

El día de hoy, 6 de febrero de 2026, Meis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de tormentas y lluvias a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 84%, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la jornada, se espera que las condiciones meteorológicas se deterioren. Entre la 1 y las 7 de la mañana, la probabilidad de precipitación es del 100%, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque estas serán escasas en comparación con lo que se podría esperar en un día de tormenta. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a 1.3 mm en este periodo. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre 9 y 10 grados .

Durante la mañana, el viento soplará del oeste-suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 49 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional. A medida que el día avance, el viento se mantendrá en torno a los 25 km/h, lo que podría hacer que las condiciones se sientan más frías de lo que realmente son.

En la tarde, la situación meteorológica seguirá siendo complicada. La probabilidad de tormenta se mantendrá en un 95% entre la 1 y las 7 de la tarde, y se prevé que las lluvias se intensifiquen, con acumulaciones que podrían llegar a 5 mm en total. Las temperaturas se mantendrán en torno a los 9 grados , mientras que la humedad relativa podría alcanzar hasta el 96%, lo que generará un ambiente bastante húmedo y pesado.

A medida que se acerque la noche, las condiciones no mejorarán. La probabilidad de lluvia se mantendrá alta, y se espera que el cielo continúe cubierto. Las temperaturas descenderán ligeramente, pero se mantendrán alrededor de los 9 grados. El viento seguirá soplando del oeste-suroeste, aunque con menor intensidad, lo que podría ofrecer un ligero alivio en comparación con las ráfagas de la mañana.

En resumen, el día de hoy en Meis se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, altas probabilidades de tormenta y lluvias, y temperaturas frescas. Se recomienda a los habitantes que tomen precauciones y estén preparados para condiciones climáticas adversas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-05T21:03:13.