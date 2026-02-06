El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de febrero

El día de hoy, 6 de febrero de 2026, Meaño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de tormentas y precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 84%, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se deterioren, especialmente entre las 6:00 y las 13:00 horas, donde la probabilidad de tormenta se sitúa en un 95%. Durante este periodo, las precipitaciones comenzarán a hacerse notar, con acumulados que podrían llegar a los 6 litros por metro cuadrado, especialmente en las horas centrales de la jornada. Las lluvias serán intermitentes, con momentos de mayor intensidad, lo que podría generar cierta incomodidad para quienes se encuentren al aire libre.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 54 km/h, especialmente durante la tarde. Esto podría generar condiciones de inestabilidad, aumentando la sensación de frío y dificultando las actividades al aire libre. A lo largo del día, la velocidad del viento variará, pero se mantendrá en niveles significativos, lo que podría afectar la visibilidad y la seguridad en las carreteras.

En cuanto a la temperatura, se mantendrá relativamente estable, oscilando entre los 9 y 11 grados . Las temperaturas más frescas se sentirán durante las horas de mayor nubosidad y lluvia, mientras que en momentos de calma, se podría experimentar un ligero aumento en la sensación térmica. Sin embargo, la combinación de viento y humedad hará que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá cubierto, y aunque las precipitaciones podrían disminuir ligeramente, la posibilidad de tormentas seguirá presente. La noche traerá consigo un ambiente fresco y húmedo, con temperaturas que descenderán a alrededor de 9 grados . Los habitantes de Meaño deben estar preparados para un día de inclemencias meteorológicas, con la recomendación de llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si planean salir.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-05T21:03:13.