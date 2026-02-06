El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de febrero

Hoy, 6 de febrero de 2026, Marín se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones meteorológicas que indican la posibilidad de tormentas y lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 95% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, se prevén intervalos de lluvia, especialmente en las horas de la tarde. La precipitación comenzará a ser más notable a partir de las 6 de la mañana, con acumulaciones que podrían llegar a 0.5 mm, aumentando a 1 mm en la tarde y alcanzando hasta 10 mm en las horas pico de la tormenta. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00, 07:00 a 13:00, 13:00 a 19:00 y 19:00 a 01:00, lo que indica que es muy probable que los residentes de Marín experimenten lluvias significativas.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 30 y 58 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas durante las tormentas. Las rachas máximas se prevén en torno a los 58 km/h en las primeras horas, disminuyendo ligeramente a medida que avanza el día, pero manteniendo una intensidad que podría causar molestias y afectar actividades al aire libre.

La probabilidad de tormentas es alta, con un 95% de posibilidad en los periodos críticos del día. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas severas, incluyendo posibles descargas eléctricas y ráfagas de viento. La combinación de tormentas y lluvia escasa podría generar situaciones de riesgo, especialmente en áreas propensas a inundaciones.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán una mejora significativa. El cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas descenderán ligeramente, rondando los 9 grados . La humedad seguirá siendo alta, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría. Los intervalos nubosos continuarán, con la posibilidad de lluvias intermitentes hasta bien entrada la noche.

En resumen, Marín enfrentará un día de clima inestable, con cielos cubiertos, lluvias y tormentas, lo que requerirá que los residentes tomen precauciones y se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-05T21:03:13.