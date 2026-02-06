El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de febrero

El día de hoy, 6 de febrero de 2026, Lalín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto y tormentoso, con lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de tormenta que alcanza el 95% en varios periodos del día. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 6 grados , lo que puede generar una sensación térmica de alrededor de 2 a 3 grados, especialmente en las horas más frías de la mañana y la tarde.

La precipitación será un factor constante, con registros que varían entre 0.1 y 2 mm a lo largo del día. Se espera que las lluvias sean más intensas en los periodos de la mañana y la tarde, con un pico de 2 mm alrededor del mediodía. La probabilidad de lluvia se mantiene en un 100% durante las franjas horarias de 01:00 a 07:00, 07:00 a 13:00, 13:00 a 19:00 y 19:00 a 01:00, lo que indica que es muy probable que los residentes de Lalín se enfrenten a condiciones húmedas y posiblemente tormentosas.

El viento también jugará un papel importante en la sensación general del día. Se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que alcanzarán hasta 54 km/h en las primeras horas. A medida que avance el día, la velocidad del viento oscilará entre 21 y 33 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas, especialmente en zonas abiertas. Esto, combinado con la lluvia, podría hacer que las condiciones se sientan más frías de lo que realmente son.

A lo largo de la tarde, el cielo permanecerá muy nuboso, con una ligera posibilidad de que las lluvias disminuyan hacia la noche. Sin embargo, la probabilidad de tormenta se mantendrá alta, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones cambiantes. La temperatura mínima se espera que baje a 5 grados en las horas nocturnas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría.

En resumen, el día en Lalín se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias intermitentes y vientos fuertes. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones al salir, especialmente en las horas de mayor actividad tormentosa, y que se mantengan informados sobre las actualizaciones meteorológicas a medida que avanza el día.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-05T21:03:13.